Caso Rugolo, arrivano le motivazioni: “Chiare omissioni dalla Curia’’

Secondo il collegio giudicante, presieduto da Francesco Paolo Pitarresi, affiancato dai giudici Elisa D’Aveni e Maria Rosaria Santoni, il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, avrebbe facilitato, con il suo comportamento, gli abusi perpetrati dal sacerdote.

E aggiungono che: “la condotta coscientemente colposa da parte del vescovo Rosario Gisana rende legittima la condanna al risarcimento del danno della Curia nella sua qualità di responsabile civile per i pregiudizi cagionati da padre Rugolo”.

Insomma, il vescovo non poteva non sapere e di fatto avrebbe omesso ogni possibile intervento a salvaguardia delle vittime, causando con questa inerzia il perpetrarsi delle condotte che i giudici definiscono predatorie, del sacerdote successivamente condannato per violenza sessuale aggravata a danno di minori e adesso la Curia dovrà pagare per questo.

Queste in sintesi le motivazioni, adesso le parti hanno 45 giorni per proporre un eventuale appello.