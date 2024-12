Caso Rugolo: il Vescovo di Piazza Armerina indagato per falsa testimonianza

Enna. Un altro colpo per la diocesi di Piazza Armerina: il vescovo Rosario Gisana e il suo vicario giudiziale Vincenzo Murgano sono indagati per falsa testimonianza. Come si apprende dalle pagine di Repubblica Palermo, la procura di Enna accusa entrambi di aver rilasciato dichiarazioni mendaci nel processo che ha condannato il sacerdote Giuseppe Rugolo a 4 anni e 6 mesi per abusi su minori.

Secondo i giudici, Gisana avrebbe omesso qualsiasi intervento per proteggere i minori, favorendo le azioni predatorie di Rugolo, nonostante le segnalazioni precedenti. Alla vicenda si aggiunge una grave intercettazione: il vescovo avrebbe confidato a Rugolo di aver “insabbiato” la questione.

È soddisfatto dall’azione della Procura Antonio Messina, il giovane archeologo che ha denunciato Rugolo dopo 12 anni di silenzio, anche se non nasconde una punta di amarezza:

“A fronte delle tante bugie emerse nel corso delle indagini e anche nelle deposizioni in aula, mi sarei aspettato che il tribunale trasmettesse autonomamente gli atti in procura- Spiega Messina – Così non è stato. Oggi apprendo che comunque la procura sta andando avanti”.