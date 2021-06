Caso Timpazzo, “Un’Altra Gela”: “Da Farruggia solo speculazione, no ad aumento rifiuti”

Gela. Oggi, è in programma una nuova riunione dell’assemblea della Srr4, tutta incentrata sulle vicende di Timpazzo e sul progetto della Regione, finalizzato ad aumentare i conferimenti. Il sindaco Lucio Greco ha confermato il suo no ad un aumento sproporzionato dei rifiuti destinati al sito locale, sollevando l’elevato rischio ambientale e criticando l’atteggiamento degli altri componenti della Srr, ritenuti fin troppo allineati con le decisioni di Palermo. Dopo il gruppo di “Una Buona Idea”, anche quello di “Un’Altra Gela” si schiera con il primo cittadino e non condivide le posizioni che ieri ha espresso il consigliere pentastellato Virginia Farruggia, convinta che Greco abbia pesanti responsabilità, anche politiche. “Invece di cercare vanitose primogeniture, facendo anche confusione, probabilmente voluta, tra la “Impianti Srr”, e le scelte regionali che spesso passano sopra le teste delle singole comunità locali, farebbe bene, la consigliera Farruggia – dicono i consiglieri di “Un’Altra Gela” – a sostenere il sindaco in questa battaglia. Sorge il dubbio, invece, che tutto si riduca a speculazione politica”.