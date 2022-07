Cassa edile, Giudice: “Amministrazione si occupi della città e non redarguisca i consiglieri”

“L’amministrazione comunale pensa di avere sempre la verità a portata di mano su tutto e tutti, ma la permalosità spesso acceca. Accade che un sollecito, inoltrato per dare una risposta, sia trasformato in accusa, polemica, suggerimento su ciò che un consigliere comunale dovrebbe fare e magari prima di scrivere chiedere anche il permesso. Siamo oltre il ridicolo nella concezione delle istituzioni. Gli amministratori della Cassa edile hanno deliberato la volontà di aprire gli uffici in città il 4 aprile e hanno subito inoltrato formale richiesta e da allora l’amministrazione comunale non ha dato nessuna risposta né al presidente né al direttore dell’ente. Solo silenzio – dice ancora – apprendere dall’assessore Liardi dell’individuazione degli uffici è una notizia nata a seguito del mio sollecito, ne approfitto per consigliare all’assessore di rispondere alle pec dell’ente, di solito si è più veloci rispetto all’invenzione di una polemica che non esiste e non esisterà mai se ciò che è giusto fare, oltre che tanto normale, venisse comunicato istituzionalmente. L’amministrazione giusta ha perso l’ennesima occasione per avere uno stile istituzionale adeguato a ruoli e funzioni, ma questo non mi sorprende, purtroppo”.