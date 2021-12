Cassa integrazione per operai Sudelettra, avviata la procedura per evitare licenziamenti

Gela. Per i trentotto operai di “Sudelettra”, azienda per anni impegnata nell’indotto elettrostrumentale della raffineria Eni, si prospetta una soluzione diversa dal licenziamento. I rappresentanti della società lucana, dopo le richieste sindacali, hanno inoltrato istanza per attivare gli incontri necessari e arrivare alla cassa integrazione straordinaria per area di crisi complessa, uno strumento previsto anche per il sito produttivo locale. C’è la volontà di mantenere i livelli occupazionali, almeno per la forza lavoro impegnata a livello locale. L’azienda è rimasta priva di commesse e attende l’esito delle gare d’appalto per i lavori in raffineria ma anche nei cantieri del progetto “Argo-Cassiopea”. Al momento, non ci sono altre possibilità di collocare gli operai. Una soluzione analoga, dopo un tavolo condotto con i rappresentanti sindacali di Fiom (Orazio Gauci) e Fim (Alessio Pistritto), era stata definita per coprire i lavoratori, almeno fino a conclusione del 2021.