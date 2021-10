Cassazione conferma 41 bis ad Emmanuello: “Non si è mai dissociato da Cosa nostra”

Per la Cassazione, la decisione del tribunale di sorveglianza è da confermare perché, come si legge nella sentenza, “la motivazione del provvedimento ha dato ampia dimostrazione dell’accertamento dell’attuale capacità di cui sopra, ponendo appropriatamente in evidenza la posizione di vertice assunta da Emmanuello nell’omonimo clan mafioso già nella metà degli anni ’80, i gravi reati anche per fatti di sangue che avevano manifestato nel tempo tale posizione, l’incontestabile pericolosità da essi dimostrata, nonché la stabilità e le ramificazioni nel territorio del sodalizio considerato, così come confermato anche in atto dall’esito di recenti indagini. I giudici di merito hanno poi rilevato che Emmanuello non solo non aveva mai manifestato positivi segnali di ravvedimento o di distacco da un’associazione criminale in cui aveva assunto e poteva assumere in atto, in forza di quanto sopra, una posizione di assoluto protagonista avvalendosi di consolidati ed estesi contatti già acquisiti, ma anche aveva mostrato concretamente, attraverso infrazioni disciplinari anche recenti, certi comportamenti di significato opposto”. Per i giudici, quindi, Emmanuello non si è mai dissociato dalla famiglia d mafia, della quale fu ai vertici.