Cassazione conferma dissequestro beni per Caponetti: non accolto ricorso della procura

Gela. La Corte di Cassazione non ha accolto il ricorso della procura contro l’annullamento del sequestro che era stato imposto a Renzo Caponetti, esercente ed ex storico presidente dell’antiracket locale. Il riesame nisseno aveva già escluso la sussistenza delle ipotesi di reato e di conseguenza dispose la restituzione dei beni all’esercente e alla consorte, entrambi indagati nell’inchiesta avviata. Per gli inquirenti, ci sarebbero stati “artifizi e raggiri” per ottenere le somme come vittima di estorsione, però “traendo in inganno” la struttura del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Furono condotti controlli sulle attività commerciali di Caponetti. I legali dell’ex presidente dell’antiracket, gli avvocati Mario Ceraolo e Rosario Pennisi, in Cassazione hanno chiesto di respingere il ricorso della procura, che invece ha ribadito la linea d’accusa: ferma nella conclusione di rivedere la decisione del riesame per ripristinare il sequestro.