Casse vuote per parcelle degli avvocati, stanziati 100 mila euro dal fondo del sindaco

Gela. Mentre negli uffici del settore comunale bilancio si sta cercando di anticipare i tempi per arrivare al previsionale 2021, nelle casse degli affari legali mancano le somme per coprire le tante fatture presentate dai legali, che negli anni hanno svolto attività professionale in rappresentanza del municipio. Ieri, c’è stata la necessita di una delibera di giunta che ha disposto lo stanziamento di 100 mila euro. La somma è stata individuata nel fondo di riserva a disposizione del sindaco e sarà destinata a coprire i pagamenti dovuti agli avvocati. Nel provvedimento, firmato dal sindaco Lucio Greco e dai suo assessori, si fa riferimento proprio alla “mancanza di risorse economiche a disposizione del settore affari legali”, per effettuare la liquidazione delle parcelle presentate dai legali. Quella degli incarichi legali esterni è una voce di spesa che ormai da anni pesa parecchio sulle casse dell’ente, anche per la percentuale ancora piuttosto elevata del contenzioso giudiziario.