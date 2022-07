Catasta di traversine ferroviarie a Giardinelli, “fino a quando rimarranno nel piazzale?”

Gela. “Fino a quando rimarranno accatastate in quell’area?”. Se lo chiedono i residenti di Giardinelli, in relazione ad una pila di traversine ferroviarie che in questi giorni è spuntata nel piazzale usato come deposito da Ferrovie dello Stato. “Emanano un tanfo fastidioso – dice Francesco Vaccaro che vive nel quartiere – e sono comunque da gestire con molta attenzione. Spero solo che non vengano lasciate sotto il sole estivo, con tutti i rischi del caso, compreso quello di un eventuale incendio. In quel piazzale, più volte ci sono stati danni causati dai vandali e da chi accede con molta facilità. Per ora, sono state coperte solo con un telone”.