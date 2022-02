Cauchi guiderà il Distretto Rotarct 2110 Sicilia-Malta, “non era mai stato scelto un gelese”

Gela. Giornata da ricordare per i rotariani di Gela. Domenica, infatti, per la prima volta nella storia del Distretto Rotaract 2110 Sicilia-Malta, dal lontano anno sociale 1970-71, quando fu fondato il primo club in Sicilia, è stato eletto un rappresentante distrettuale proveniente dalle fila del Rotaract Club Gela. In occasione della III Assemblea distrettuale dell’anno sociale 2021-22, che si è tenuta a Ragusa proprio nella giornata di ieri, si sono riuniti i delegati provenienti da numerose città della Sicilia, in rappresentanza dei rispettivi club e hanno eletto all’unanimità il candidato gelese Gianni Battista Cauchi, che sarà il rappresentante del distretto Rotaract 2110 Sicilia-Malta per l’anno sociale 2023-24.