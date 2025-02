Cavalcavia pedonale pericoloso: studenti a rischio ogni giorno

Gela. Il passaggio sopraelevato che collega via Manfredini e via Lecce èin condizioni critiche e sta mettendo a rischio la sicurezza degli studenti dell’istituto comprensivo Gela-Butera Enrico Mattei che quotidianamente attraversano il passaggio pedonale lasciato completamente all’abbandono. La struttura, situata in una zona strategica della città,ma il suo stato di degrado rappresenta ormai un pericolo concreto.Le segnalazioni di residenti e studenti dipingono un quadro preoccupante: crepe profonde nell’asfalto, ringhiere arrugginite e in alcuni punti mancanti, scalini sconnessi e illuminazione inadeguata. Attraversare il ponte, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di maltempo, è diventato rischioso.

“Ogni giorno rischiamo di inciampare o di farci male. Alcune parti del ponte sembrano cedere sotto i nostri piedi”, racconta una madre che quotidianamente attraversa il passaggio pedonale per accompagnare i figli a scuola .

I cittadini hanno denunciato la situazione alle autorità locali, ma finora nessun intervento concreto è stato messo in atto. “Abbiamo inviato diverse segnalazioni al Comune, ma non abbiamo ricevuto risposte. Dobbiamo aspettare che accada qualcosa di grave prima di intervenire?”, afferma un genitore preoccupato.

Nel frattempo, il malcontento cresce e molti residenti stanno pensando di organizzare una petizione per chiedere interventi urgenti.

Il diritto alla sicurezza non può essere ignorato. Gli studenti e i cittadini chiedono risposte immediate e lavori di manutenzione urgenti per rendere il ponte sicuro e accessibile.