Cavalli di ritorno dopo i furti, giovani condannati: depositati ricorsi in appello

Gela. Avrebbero fatto parte di un gruppo, tutto composto da giovani, attivo nei cavalli di ritorno in città. Dopo i furti, soprattutto di motorini e scooter, avrebbero chiesto denaro per garantire la restituzione ai proprietari. In primo grado, sono state emesse cinque condanne, pronunciate dal collegio penale del tribunale di Gela. Le difese hanno depositato i ricorsi in appello. Il collegio, al termine del dibattimento di primo grado, ha condannato Pasquale Trubia a quattro anni di reclusione con il riconoscimento delle attenuanti generiche e Salvatore Lignite a tre anni, sempre con il riconoscimento delle attenuanti. Secondo il collegio penale del tribunale, avrebbero affrontato e aggredito un coetaneo, per sottrargli i biglietti di un concerto, alcuni dei quali poi rivenduti. Un anno e quattro mesi, invece, ad Armando Ferrigno. Dieci mesi ad Armando Emanuele Ferrigno e sei mesi, con pena sospesa, per Alessandro Avenia. I pm della procura e i poliziotti del commissariato hanno ricostruito decine di episodi dello stesso tipo. I mezzi rubati sarebbero stati nascosti in un garage, tra le palazzine popolari di Scavone.