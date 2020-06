Cavallo chiede rientro in consiglio, anticipata udienza: ricorso ad Ottobre

Gela. Nella diatriba giudiziaria che sta contrapponendo l’attuale esponente di Fratelli d’Italia Sara Cavallo, prima dei non eletti alle amministative dello scorso anno nella lista ‘Avanti Gela’, e l’attuale consigliere comunale Romina Morselli di ‘Un’Altra Gela’, arriva l’anticipazione dell’udienza adesso fissata al prossimo 22 Ottobre, davanti ai giudici del Tar Palermo. I magistrati hanno accolto l’istanza avanzata dall’ex grillina Cavallo, rappresentata dall’avvocato Stefano Polizzotto. Dopo l’interpretazione autentica della normativa elettorale regionale, varata dall’Ars, l’ex consigliere, rimasta fuori dall’assise civica ha chiesto più volte di essere dichiarata eletta, dato che la disciplina regionale prevede adesso una distribuzione dei seggi non più con quindici attribuiti alla maggioranza, ma solo con quattordici. In questo caso, Cavallo rientrerebbe in municipio mentre Morselli dovrebbe dire addio a Palazzo di Città. Lo scorso Gennaio, dopo il ricorso presentato dal legale della Cavallo, venne chiesto un rinvio della trattazione, poi fissata a Dicembre. Con le modifiche apportate a Marzo dall’Ars, che invece garantirebbero il rientro della stessa Cavallo, il suo legale ha avanzato istanza per l’anticipazione, chiedendo anche al segretario generale del Comune di dichiararla eletta.