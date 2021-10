“Cavallo di ritorno”, cambiano giudici per giovane: fu condannato in primo grado

Gela. Cambiano i giudici di appello che dovranno valutare la posizione di Salvatore Alma, uno dei giovani negli scorsi anni coinvolto nell’inchiesta “Cavallo di ritorno”. Gli inquirenti ricostruirono una fitta rete di furti di motocicli e moto, con relative richieste di denaro per la restituzione. In primo grado, il giovane fu condannato a due anni e sei mesi di detenzione, con l’assoluzione però per tre capi di imputazione. Tra le contestazioni mosse, oltre ai furti, anche l’estorsione. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta hanno già pronunciato sentenza per altri coinvolti nella stessa inchiesta e per questa ragione hanno avanzato l’istanza di astensione, che il presidente della corte nissena ha accolto.