Cavallo-Morselli per un seggio in consiglio, conclusa udienza: Cga si è riservato

Gela. I magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa si sono riservati di decidere sul ricorso avanzato dal legale che rappresenta l’esponente di Fratelli d’Italia Sara Cavallo. Candidata alle amministrative di due anni fa con la lista “Avanti Gela”, ha già chiesto al Tar Palermo di ottenere il seggio, che invece la commissione elettorale ha assegnato alla coalizione vincitrice, quella del sindaco Lucio Greco, e attribuito all’attuale consigliere Romina Morselli. Per l’avvocato Stefano Polizzotto, che rappresenta l’ex consigliere, l’interpretazione autentica approvata dall’Ars fissa parametri precisi a livello di assegnazione dei seggi, con quattordici alla coalizione vincitrice e non invece quindici come deciso dalla commissione elettorale. Il seggio quindi spetterebbe a Cavallo. Gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, costituti nell’interesse di Morselli, già al Tar hanno sollevato il punto della legittimità dell’interpretazione autentica. Il Tar ha trasmesso la questione alla Corte Costituzionale, stoppando ogni richiesta dell’ex consigliere Sara Cavallo. In attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, il legale dell’esponente di Fratelli d’Italia ha però contestato la decisione del Tar, rivolgendosi al Cga.