“Cave canem”, fu ricostruita una scia di furti in città: chiesti tre anni per uno dei coinvolti

Elementi che sono ritenuti sufficienti per confermare il pieno coinvolgimento del giovane, che in base a quanto emerso avrebbe agito insieme ad altri coetanei. Diversi coinvolti hanno optato per riti alternativi e per le posizioni di altri è stato invece deciso il rinvio a giudizio. La difesa di Ascia ha avanzato richiesta di abbreviato. Il legale concluderà a febbraio, quando il gup Roberto Riggio dovrebbe emettere la decisione.