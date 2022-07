Cda, bilancio, servizio rifiuti e Timpazzo, assemblea Srr anche lunedì: ci sarà Picone

La normativa in materia, però, così come indicato da pareri Anac, pare sbarrare la strada ad un ingresso nel cda. Potrebbe invece entrare il neo sindaco di Sommatino, Totò Letizia. Anche dal primo cittadino di Piazza Armerina sono giunte richieste, per avere chiarimenti in merito all’avvio del servizio in house, che ancora non è partito nel Comune ennese (che fa parte della Srr4), e proprio a Gela. L’assemblea di lunedì sarà aperta all’amministratore della società “Impianti Srr”, l’ingegnere Giovanna Picone, che si confronterà proprio con i sindaci, probabilmente non solo sulla situazione attuale del servizio in house ma anche su Timpazzo.