Cda Tekra a Balestrieri con generale Canonico: Fasulo in vigilanza, “è mia professione”

Gela. Da un amministratore unico ad un cda, che guiderà la struttura organizzativa della campana Tekra, l’azienda che fino a settembre continuerà a gestire il servizio di raccolta rifiuti in città e nei Comuni della Srr. Il cambio di rotta organizzativo è stato comunicato negli scorsi giorni e a guidare il cda sarà Alessio Balestrieri. Nel consiglio di amministrazione della società, che gestisce importanti appalti pubblici in diverse regioni italiane, entrano il generale in riserva della guardia di finanza Carmine Canonico e il parigrado Renato Giovannelli. Canonico sarà vicepresidente del Cda. Un prefetto in quiescenza, Pasquale Manzo, è a capo del nuovo organismo di vigilanza della società, del quale pare entrerà a far parte anche l’ex sindaco Angelo Fasulo. “Si tratta del modello organizzativo, del quale il Comune di Gela fu precursore, addirittura primo ente in Italia, anticipando anche Milano – dice l’ex sindaco – faccio questo tipo di attività, per enti e società, anche fuori dalla Sicilia, ormai da ventiquattro anni. Evidentemente, i riscontri ci sono. Trattandosi di un organismo di vigilanza, non ci sarà alcun ruolo nelle scelte aziendali e del cda. Hanno scelto, penso, persone di esperienza e non c’entra null’altro. Del resto, non sono più sindaco ormai da sette anni. Svolgo solo la mia attività professionale”.