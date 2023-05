Cdm, 8 milioni ai comuni alluvionati di Marche e Toscana

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro per la protezione civile e le politiche del mare NelloMusumeci, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenzain conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sonoverificati a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comunidi Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro,Sassocorvaro e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. Per iprimi interventi di soccorso alla popolazione, sono statistanziati 4.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenzenazionali; inoltre, il Cdm ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 maggio scorsi nel territorio dei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa della città metropolitana di Firenze. Per i primi interventi di soccorso alla popolazione, sono stati stanziati 4.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.- foto agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).