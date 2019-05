CECCHINATO FUORI A PARIGI, AVANZA BERRETTINI

Un primo turno in chiaroscuro per gli italiani impegnati sulla terra rossa di Parigi. Se, infatti, il Roland Garros ha regalato un esordio positivo a Matteo Berrettini, con il successo sullo spagnolo Pablo Andujar,

la delusione di giornata arriva con l’eliminazione a sorpresa per Marco Cecchinato. Il siciliano, numero 19 del ranking mondiale e 16ma testa di serie, alla terza presenza nel tabellone principale dove lo scorso anno aveva raggiunto la semifinale, si è dovuto arrendere in cinque set al francese Nicolas Mahut. Il 23enne romano, numero 32 della classifica Atp e 29ma testa di serie, ha battuto in rimonta per 6-7 (3) 6-4 6-4 6-2, dopo quasi tre ore e mezza di gioco, lo spagnolo Adujar, recuperando da un primo set in cui ha commesso troppi errori gratuiti. Prossimo avversario il norvegese Casper Ruud, numero 63 del ranking mondiale. Cecchinato ha ceduto per 2-6 6-7 (6) 6-4 6-2 6-4, in tre ore e 18 minuti al 37enne francese entrato nel tabellone con una wild card.

Eliminato al primo turno anche Lorenzo Sonego, ma il 24enne torinese, numero 73 del ranking mondiale, aveva davanti “sua maestà” Roger Federer, che si è imposto per 6-2 6-4 6-4, in un’ora e 41 minuti di gioco. Esordio amaro pure per Thomas Fabbiano. Il pugliese, numero 98 dell’Atp, ha ceduto per 6-3 7-5 6-1 al croato Marin Cilic. In tabellone ci sono altri 5 azzurri. Domani in campo Salvatore Caruso, siciliano numero 148 dell’Atp, che affronterà lo spagnolo Jaume Munar. Martedì, invece, derby tricolore fra Fabio Fognini e Andreas Seppi, Stefano Travaglia esordirà contro il francese Adrian Mannarino, mentre Simone Bolelli – proveniente dalle qualificazioni – troverà sulla sua strada Lucas Pouille. Per quanto riguarda le italiane, due le presenze azzurre entrambe provenienti dalle qualificazioni. Giulia Gatto-Monticone affronterà l’americana Sofia Kenin, mentre Jasmine Paolini la russa Daria Kasatkina.

(ITALPRESS).