Gela. Un cinquantenne è in gravi condizioni dopo essere stato travolto da un cedimento all’interno del suo appartamento. Si tratta di Antonino Falsaperla, titolare di una pescheria. Sul posto sono arrivati poliziotti, sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Sono state necessarie due ore di intervento per recuperarlo. E’ stato individuato in via largo Attilio Regolo.