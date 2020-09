Cede palo illuminazione, pesante lampada finisce in strada

Gela. Si è staccata finendo sulla strada. Una pesante lampada in ferro di un palo dell’illuminazione pubblica non ha retto, rischiando di colpire qualche passante. Fortunatamente, in via Trieste, a pochi passi da piazza Roma, in quei frangenti non c’erano pedoni o avventori dei locali. Il distacco della lampada è stato totale. Un fatto reso noto, sul suo profilo facebook, dal consigliere comunale Salvatore Scerra.