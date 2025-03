“Cedimenti della condotta fognaria”, interdetto un campo da tennis: vanno effettuati lavori

Gela. I rilievi tecnici hanno portato a individuare cedimenti della condotta fognaria in almeno due punti, nell’area nella quale è presente un centro sportivo, in viale Enrico Mattei a Macchitella. Ad effettuare i controlli sono stati gli operai di Caltaqua. Una situazione che è stata segnalata al Comune e il sindaco Di Stefano, in via urgente, ha disposto l’interdizione per uno dei campi da tennis all’aperto. Quello al coperto dovrà essere sottoposto a interventi di messa in sicurezza “prima che il gestore del servizio idrico integrato inizi gli interventi di ripristino collettore”. Nell’ordinanza, firmata dal sindaco, si richiamano ragioni di tutela dell’incolumità pubblica.