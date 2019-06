CELEBRATO A ROMA 13° ANNIVERSARIO INDIPENDENZA MONTENEGRO

ROMA (ITALPRESS) – Nel corso di una cerimonia sono stati celebrati a Roma il 13esimo anniversario dell’indipendenza del Montenegro e i 140 anni delle relazioni diplomatiche tra il Paese balcanico e l’Italia.

“Mi piace ricordare che l’amicizia tra Montenegro e Italia ha radici assai profonde: attraverso il mare Adriatico, che ci unisce, è arrivata la cultura romana a influenzare la nostra regione – ha detto Sanja Vlahovic, ambasciatore del Montenegro in Italia -. E ancora di più, quando la nostra principessa Jelena di Montenegro divenne la Regina Elena d’Italia, le relazioni tra i nostri paesi si sono rafforzate e non è mai mancato il sostegno dell’Italia allo sviluppo del nostro paese”.

Vlahovic ha posto anche l’accento sulla collaborazione tra le imprese dei due Paesi: “grazie anche alle forti relazioni nei campi della economia, della cultura, delle scienze, del turismo, e in altri settori. Oggi – ha sottolineato – imprese italiane stanno costruendo le nuove rotte di collegamento tra i nostri paesi. Mi riferisco a Terna che, con un investimento tra i più importanti per il nostro paese, ha realizzato il cavo elettrico sottomarino, che non rappresenta solo il collegamento del Montenegro con l’Italia, ma con tutta l’Europa”.

Alle celebrazioni presente anche il ministro della Cultura del Montenegro, Aleksandar Bogdanovic, che ha inaugurato la mostra “Eros, sangue e santità” di Dimitrije Popovic.

