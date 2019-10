Centinaia di immobili abusivi, commissione chiude su regolamento per gestione: dovrà pronunciarsi consiglio

Gela. L’ultimo confronto l’avranno, a breve, con i dirigenti dei settori interessati. I consiglieri della commissione urbanistica stanno chiudendo l’iter che dovrebbe portare in aula consiliare il nuovo regolamento sulla gestione degli immobili abusivi, realizzati senza alcuna autorizzazione. Sono centinaia quelli a rischio demolizione. La normativa in materia non prevede sconti per gli immobili già acquisiti al patrimonio del Comune, per i quali non sia stata dichiarata la pubblica utilità. I consiglieri vedranno i dirigenti Grazia Cosentino e Raffaella Galanti. L’obiettivo pare essere garantire soprattutto le prime abitazioni, dove vivono le famiglie che in passato hanno costruito senza concessioni. Ci sarà poco da fare, invece, per gli immobili costruiti come seconde abitazioni o che comunque violano vincoli e aree tutelate. L’ipotesi valutata è consentire a chi vive negli immobili non in regola il versamento di un canone, da destinare al Comune. In questo modo, si instaurerebbe un rapporto tra chi vive nelle abitazioni abusive, che potrebbero essere “sanate”, e il Comune. Il presidente della commissione Giuseppe Morselli e i componenti Vincenzo Cascino, Gabriele Pellegrino, Alessandra Ascia e Diego Iaglietti, sono consapevoli del fatto che si tratti di una materia molto delicata, dato che in bilico ci sono abitazioni, dove vivono centinaia di famiglie. I magistrati della procura e la prefettura di Caltanissetta hanno già chiesto tempi celeri per adeguarsi alla normativa in materia. Di recente, ci sono stati incontri istituzionali.