Cento abbonati in una settimana per il Gela, la prima in casa il 22 settembre

Intanto arrivano i primi dati sugli abbonati. Nella prima settimana di lancio sono circa 100 i tifosi che hanno prenotato il tagliando in tribuna al costo di 120 euro, pochissimi per la curva. Dato positivo o negativo? Al di sotto delle aspettative? Incide l’assenza di copertura in tribuna ed il periodo vacanziero. Il bilancio si terrà il 21 settembre, alla vigilia della prima gara in casa. C’è tempo dunque per mandare segnali di incoraggiamento alla società.