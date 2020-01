“Centoventi giorni? Non è un termine perentorio”, Liardi: “Prossima settimana depositiamo tre progetti”

Gela. “La prossima settimana depositeremo i tre progetti del Patto per il Sud già approvati in linea amministrativa. Andremo personalmente alla Regione”. L’assessore ai lavori pubblici Ivan Liardi, che nelle settimane calde del taglio dei trentatré milioni di euro è stato oggetto di diverse critiche, sarà a Palermo anche per verificare altri aspetti. Non è da escludere che i centoventi giorni concessi dall’assessore regionale Domenico Turano possano anche essere rivisti, al rialzo. “Non è un termine perentorio – dice ancora Liardi – sicuramente, per quattro progetti l’iter è ben avviato e c’è anche “Una via tre piazze”. Le vere criticità riguardano l’Orto Pasqualello e lo stadio. Parliamo di progetti che risalgono a molti anni fa e sui quali si era fatto poco, soprattutto per quanto riguarda lo stadio. Da questo punto di vista, abbiamo avviato un’interlocuzione con il Coni, che da gennaio è stazione appaltante unica”. Liardi sembra interpretare in maniera piuttosto flessibile l’ormai arcinoto termine dei centoventi giorni, concesso dal governo regionale per ovviare al taglio dei trentatré milioni di euro. La giunta, con l’assenso dello stesso assessore ai lavori pubblici, ha autorizzato il ricorso al Tar contro la delibera della giunta regionale, che taglia i fondi.