Centoventi giorni per progetti da finanziare, “si attivi lista professionisti a supporto rup”

Gela. Il governo regionale, dopo la parziale retromarcia sul definanziamento dei fondi del Patto per il Sud, ha concesso un termine di centoventi giorni all’amministrazione comunale. Dovranno essere presentati progetti cantierabili, così da ottenere il finanziamento. Non è chiaro quali risorse verranno usate dalla Regione, ma pare che da questo punto di vista ci sia stato l’impegno dell’assessore Domenico Turano. Ora, l’imperativo in municipio è di fare in fretta. I componenti della commissione consiliare sviluppo economico, presieduta da Rosario Faraci, hanno incontrato il dirigente e i tecnici del settore lavori pubblici. I consiglieri hanno fatto il punto della situazione sullo stato dei progetti. C’è stato, però, anche un confronto tra i rup e i progettisti. Rispettare la scadenza indicata a Palermo è una priorità, ma fino ad oggi non è stato attivato l’elenco dei professionisti esterni, a supporto degli stessi rup comunali. Una lista di tecnici e professionisti stilata per andare incontro alle esigenze dell’ente comunale.