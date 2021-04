Centro autismo in via Ascoli, assegnati i lavori: locali consegnati ad Asp due anni fa

Gela. Dopo due anni dalla consegna dei locali comunali di via Ascoli, a fine marzo i tecnici di Asp hanno concluso la progettazione esecutiva per gli interventi di adeguamento della struttura, che verrà adibita a centro diurno per i pazienti autistici. Non sono mancati gli ostacoli burocratici, nonostante le cerimonie ufficiali. Ora, c’è anche l’assegnazione dei lavori, che con procedura negoziata sono stati affidati all’azienda locale Raniolo srl, che opererà in Ati con un’altra imprese gelese, la Ceit srl. L’ammontare dell’offerta ritenuta congrua è di poco superiore ai 67 mila euro, mentre il totale complessivo, con le somme a disposizione di Asp per il centro diurno, è di 97 mila euro. A questo punto, si attende l’avvio dei lavori. L’amministrazione comunale, con l’assessore Nadia Gnoffo, aveva già consegnato l’immobile di via Ascoli all’Asp, anche se l’associazione di volontariato che lo occupava in precedenza si è anche rivolta al Tar, pur di contestare la legittimità del provvedimento.