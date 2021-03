Centro idrogeno, Eni e Sicindustria sostengono scelta giunta: servirà approfondire

Gela. L’amministrazione comunale, come era ormai chiaro, vuole sostenere la candidatura della città ad ospitare il centro nazionale di alta tecnologia per l’idrogeno. La concorrenza c’è e non riguarda solo il territorio siciliano. Il governo Musumeci ha espresso ufficialmente l’intenzione di arrivare alla realizzazione del centro sull’isola. Nel primo pomeriggio di oggi, il sindaco Lucio Greco e l’assessore Terenziano Di Stefano hanno incontrato i manager di Eni, i vertici di Sicindustria Caltanissetta, i sindacati e la deputazione (all’invito ha risposto solo il deputato regionale grillino Nuccio Di Paola). Neanche i sindaci dell’area di crisi hanno risposto in maniera convinta. In remoto, ha partecipato solo il primo cittadino di Niscemi Massimiliano Conti. I vertici di Eni e quelli di Sicindustria appoggiano la scelta della giunta. L’eventuale centro nazionale per l’idrogeno rappresenterebbe quasi la chiusura di un cerchio, aperto con l’avvio della riconversione green della fabbrica di contrada Piana del Signore. L’azienda ha però sfruttato il confronto per ritornare a chiedere più celerità nel rilascio delle autorizzazioni.