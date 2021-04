Centro nazionale idrogeno, “candidatura sostenuta da enti e da Eni”: ora alla Regione

Gela. A Palazzo di Città, nelle scorse ore, si è conclusa la fase del confronto ed è stata definita la proposta che verrà inoltrata alla Regione, per candidarsi ad ospitare il Centro nazionale per l’idrogeno. L’amministrazione comunale, con il sindaco Lucio Greco, l’assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano e l’esperto Pietro Inferrera, ha chiuso il giro di “consultazioni”, alla fine ottenendo l’appoggio dei Comuni dell’area di crisi, ma anche dell’Università Kore di Enna, di Eni e di Sicindustria. Per il Comune, arrivare al sì per il Centro nazionale per l’idrogeno sarebbe la chiusura di un cerchio già tracciato da Eni con la riconversione green e lo sviluppo proprio della fonte dell’idrogeno. “Oggi abbiamo ratificato tutto il lavoro degli ultimi quindici giorni – ha spiegato Inferrera – sono arrivate tutte le delibere di giunta e abbiamo siglato virtualmente il protocollo di intenti. Tutto questo, insieme al documento tecnico di Eni, fa si che si possa presentare la nostra candidatura, forte ed unitaria, ad ospitare il centro e ad intraprendere percorsi di coinvolgimento, promossi dal Dipartimento energia regionale, con altri territori che dimostrino di avere un alto contenuto imprenditoriale”.