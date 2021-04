Centro nazionale idrogeno, documento per la candidatura: vertice con altri Comuni

Gela. Riuscire ad avere in città il centro nazionale di alta tecnologia per l’idrogeno sarà tutt’altro che semplice. L’amministrazione comunale ci sta tentando e nel pomeriggio, diversi esponenti istituzionali dei Comuni dell’area di crisi hanno risposto all’invito, a differenza della prima riunione, invece disertata. Eni e Sicindustria hanno già espresso il loro sostegno all’iniziativa. L’amministrazione comunale, con il sindaco Lucio Greco e il vice Terenziano Di Stefano, ha definito un documento programmatico, che è alla base della candidatura che verrà inoltrata alla Regione entro il 23 aprile. Il documento, definito con il contributo dell’esperto del sindaco, l’ingegnere Pietro Inferrera, è stato inoltrato a tutte le amministrazioni comunali che fanno parte dell’area di crisi. Per tentare di avere una base ampia, infatti, a Palazzo di Città si pensa ad una candidatura condivisa da più territori. Il documento dovrà essere sottoscritto dai Comuni interessati non oltre il 21 aprile. Chiaramente, il progetto dell’amministrazione fa parecchio affidamento sul nuovo ciclo di Eni, che ora punta sull’idrogeno, e il centro nazionale sarebbe una sorta di chiusura del cerchio, nell’ottica della riconversione ambientale. “Questo ambizioso progetto, che metterà in circolazione centinaia di milioni di euro – ha spiegato l’ingegnere Pietro Inferrera – cavalca l’onda di un movimento che a Gela è già in atto, ossia quello della transizione energetica, che qui stiamo vivendo con Eni e la sua bioraffineria. Stando alle linee guida, si punta a creare un forte connubio tra la parte universitaria, quella della ricerca, quella delle start up e il know how del territorio che si candida. Per questo, è importante per noi muoverci nell’ottica della collaborazione con altri territori, perchè così si hanno più chance di portare a casa il risultato e fruire poi tutti insieme degli enormi vantaggi. La Sicilia, in questa competizione nazionale, parte avvantaggiata perchè l’ingegnere Antonio Martini, dirigente generale del dipartimento dell’Energia dell’omonimo assessorato regionale, ha avuto l’intuizione di sottoscrivere subito un protocollo d’intesa con Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, cosa che le altre Regioni non sono riuscite ad ottenere. Abbiamo, dunque, tutte le carte in regola per farcela”.