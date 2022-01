Centro storico, Grimaldi (Ascom): “Nessuna critica, ma serve posto fisso di polizia”

Gela. Nessuna critica alle forze dell’ordine, ma la richiesta di rafforzare la collaborazione e la sicurezza in centro storico. Il referente cittadino di Ascom Sicilia, Paolo Armando Grimaldi, spiega così la richiesta avanzata, ieri, dopo l’aggressione al titolare della tabaccheria, in centro storico. “Mi spiace che il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari, abbia frainteso le mie parole, premetto che ho grande stima e rispetto per le forze dell’ordine, con cui sempre abbiamo collaborato con fiducia, specie in questo momento di pandemia. Sono al fianco dei commercianti e cittadini, per far rispettare le regole oltre che aiutarli nella loro comprensione. Elogio, per il tempestivo intervento della volante di polizia che si è recata sul posto in tempi brevissimi, e con altrettanta solerzia ha individuato il sospettato della rapina in centro storico. Come da mio ruolo – dice Grimaldi – da rappresentante di categoria, ho portato avanti la voce dei commercianti. Da anni chiedo, nelle sedi opportune, che venga istituito in corso Vittorio Emanuele, un presidio fisso delle forze dell’ordine, basterebbero degli agenti che con la loro solo presenza diano ai cittadini e commercianti un senso di sicurezza e protezione, in una zona particolarmente frequentata”.