“Centro storico spopolato e abbandonato”, residenti: “Comune non riesce a rilanciarlo”

Gela. Doveva essere il “salotto buono” della città invece il centro storico è sempre più abbandonato e quasi messo da parte. Considerazioni che arrivano dai residenti. “Spopolamento e abbandono sono sotto gli occhi di tutti – spiegano – non si tratta certamente dell’effetto della pandemia. I mali vengono da lontano. Sono malesseri comuni a tanti altri centri. Gli enti comunali però concentrano risorse e linee programmatiche sul rilancio di queste aree urbane. In città, invece, tutto questo manca. Siamo in clamorosa controtendenza”. I residenti parlano di “situazione pietosa”. “Pavimentazione e finiture risalgono ad almeno cinquant’anni fa – continuano – i cavi elettrici e telefonici sono in bella vista nelle facciate. Il Comune non riesce a reperire fondi a sufficienza e non sa porre rimedio a questa disastrosa situazione”. Anche l’avvio del nuovo servizio di sosta a pagamento non trova grandi riscontri, soprattutto sul piano dell’organizzazione del sistema.