Centro tamponi al PalaCossiga, lunghe code da questa mattina: tanti anche per vaccini

Gela. Sono ancora lunghe le attese per i tamponi. Anche con l’attivazione del centro del PalaCossiga, da questa mattina, le code di auto si sono susseguite anche alla “Cittadella”. Lunghe attese e non solo per i tamponi, ma anche per i vaccini, all’hub. I numeri del contagio, del resto, sono sempre maggiori in città. Si va verso i 1.700 contagiati. Il centro del PalaCossiga è stato attivato esclusivamente per i positivi e per i contatti, già individuati da Asp (sarà attivo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 15 alle 18). Questa mattina, probabilmente, si sono messi in coda anche utenti, non contattati da Asp, contribuendo a far aumentare le attese.