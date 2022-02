“Centro vuoto, sospendere Ztl”, esercenti scrivono al sindaco

Gela. La Ztl in centro storico va sospesa nei giorni infrasettimanali, dal lunedì e fino al giovedì. La richiesta arriva dai tanti esercenti del centro storico e dalle associazioni di categoria, che hanno scritto al sindaco, all’assessorato allo sviluppo economico e alla commissione consiliare sviluppo economico. Per i rappresentanti delle associazioni datoriali, Ascom Sicilia, Confesercenti, Casartigiani e Confcommercio Ascom, in questo periodo soprattutto la Ztl in centro ha praticamente desertificato l’intera zona, con pochissimi avventori. Una situazione che inevitabilmente incide anche sulle vendite. I rappresentanti delle associazioni datoriali, Armando Grimaldi, Rocco Pardo, Antonio Ruvio e Rocco D’Arma, ricordano anche la netta flessione dovuta a tutte le restrizioni anti-Covid.