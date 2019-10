CENTRODESTRA IN PIAZZA, SALVINI “INSIEME SI VINCE”

ROMA (ITALPRESS) – “Altro che estremismo e razzismo, qui ci sono donne e uomini dal volto pulito. Mi dicono che siamo in duecento mila, duecento mila volte grazie a ognuno di voi. Ringrazio Meloni e Berlusconi perché insieme si vince”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso del suo intervento alla manifestazione del centrodestra #Orgoglio italiano a piazza San Giovanni a Roma. Un bagno di folla per i tre leader del centrodestra, Salvini, Meloni e Berlusconi, una piazza piena di tricolori e bandiere, dai maxischermi le parole di Oriana Fallaci e l’aria ‘Nessun dorma’. “La giornata di oggi verrà ricordata come una giornata di festa nazionale, di energia e di positività”, dice Salvini, assicurando che il centrodestra tornerà al governo presto: “torneremo dalla porta principale senza trucco e senza inganno. Questa non è piazza di estremisti, è una piazza di italiani orgogliosi di essere italiani”.

Giorgia Meloni osserva: “Un tempo qui sventolavano bandiere rosse, adesso sventolano le bandiere tricolore, cari compagni siete stati sconfitti dalla storia. Il M5S dovevano aprire il palazzo come una scatoletta di tonno ora sono stipati nelle auto blu come delle sardine in salamoia”. Prendendo la parola, anche il Cavaliere ricorda la piazza del 2006: “Oggi ripartiamo insieme da questa bellissima piazza, la piazza che nel 2006 ha mandato l’avviso di sfratto al governo delle tasse, al governo di Prodi. Da qui mandiamo l’avviso di sfratto al governo non scelto dagli italiani, statene certi presto saremo ancora noi a governare l’Italia. Forza Lega, Forza Fratelli d’Italia, Forza Italia. Per vincere siamo tutti indispensabili, siamo i continuatori della tradizione liberale, cristiana è garantista”.

(ITALPRESS).

