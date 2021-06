Centrodestra, Salvini “Il partito unico non è all’ordine del giorno”

ROMA (ITALPRESS) – Il partito unico del centrodestra “non è all’ordine del giorno, come la vittoria della Champions da parte del Milan, di certo non l’anno prossimo. Il partito unico non è una cosa che nasce a tavolino o in laboratorio. Partiamo dalla collaborazione sui temi, dalla giustizia al fisco. Proporrò a Berlusconi una carta dei valori condivisi, da sottoporre a chi ci sta: libertà d’impresa, famiglia, innovazione, ambiente”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista con il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, per la trasmissione “30 minuti al Massimo”.(ITALPRESS).