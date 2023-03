“Centrodestra unito vince”, coordinatori provinciali tracciano la via: “Modello per i Comuni”

Gela. In città, un tavolo vero e proprio non è ancora partito. In provincia, però, le forze di centrodestra fanno le prove tecniche per replicare il modello regionale anche sul territorio. Venerdì, i coordinatori dei gruppi di centrodestra hanno ribadito l’intenzione di andare uniti alle prossime scadenze elettorali, comprese le amministrative del prossimo anno in città. All’appello hanno risposto i riferimenti provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Dc, Lega e Noi con l’Italia. “Tutti concordi nell’ affermare che uniti si vince”, fanno sapere. Il percorso avviato è comunque aperto a “forze civiche e indipendenti”. Lo schema sul quale si lavora varrà per tutti i Comuni che andranno al voto e anche per l’eventuale scadenza delle provinciali. “Per elaborare, caso per caso, un progetto comune finalizzato a governare avendo riferimenti importanti al governo regionale e nazionale”, spiegano ancora i coordinatori. I passi da muovere, quindi, sono quelli che hanno già portato a vincere a Palermo e a Roma.