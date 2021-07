“Centrosinistra ampio con M5S e sui temi”, Di Cristina: “Greco imponga green pass”

Gela. “Con il Movimento cinquestelle ci sono forti affinità e fa piacere che anche il senatore Pietro Lorefice parli di una coalizione di centrosinistra”. Il segretario provinciale dem Peppe Di Cristina è stato tra i primi, insieme all’attuale segretario cittadino Guido Siragusa, ad ipotizzare una corsa comune di Pd e Movimento cinquestelle, addirittura all’indomani della sfiducia all’ex sindaco Domenico Messinese. Allora, però, i tempi erano tutt’altro che maturi. Oggi, invece, democratici e pentastellati, in città, viaggiano sulla stessa frequenza. “Su Timpazzo, per tentare di bloccare i progetti della Regione, a danno della città, solo Pd e Movimento cinquestelle si sono mossi – dice ancora Di Cristina – lo stesso vale per i definanziamenti, ma anche per un grande tema come il rilancio della sanità locale. Concordo con Lorefice, l’alleanza va strutturata sui temi. Deve avere confini anche più larghi, coinvolgendo altre forze di centrosinistra e di centro. Dobbiamo costruire un’alternativa importante e penso che già alle prossime regionali saremo insieme”. Di Cristina e i grillini, su base provinciale, hanno ragionamenti aperti in vista delle amministrative di San Cataldo, dove la coalizione è cosa fatta. Anche a Niscemi si va verso questo crinale. “Ci sono tanti punti in comune – spiega ancora il segretario provinciale dem – siamo convinti che il problema Timpazzo sia solo rinviato. Tra quattro mesi, sarà anche più pesante da affrontare. Spero che il sindaco e la sua maggioranza tengano la barra dritta proprio su Timpazzo e sulla sanità. Purtroppo, il sindaco di Butera Filippo Balbo, presidente della Srr, si sta facendo la campagna elettorale sulla pelle dei gelesi. Dovrebbero essere proprio i gelesi a decidere su Timpazzo. Balbo, invece, pensi a fare il sindaco di Butera. Rimango convinto che l’attuale cda della Srr sia illegittimo, mancando una rappresentanza femminile”.