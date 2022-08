“Centrosinistra? Carrierismo e interessi personali”, Giudice: “Maggioranza non esiste più”

Gela. Nessuna collocazione di partito né alcuna intenzione di aprire un eventuale dialogo con l’amministrazione comunale. Il giudizio del consigliere indipendente Paola Giudice è decisamente negativo, sia rispetto ai partiti rappresentati in città sia sul fronte dell’azione della giunta. “A tre anni di distanza dalle amministrative – dice – non posso che confermare la mia scelta di rimanere indipendente. I partiti, anche per le imminenti competizioni elettorali, hanno dimostrato di aver fatto scelte a tutela del loro piccolo orticello. In quello che si definisce centrosinistra prevale solo il carrierismo personale di chi è candidato già da cinque anni. Ci sono partiti che hanno fatto terra bruciata, al punto da aver avuto difficoltà ad individuare anche il candidato donna. Si dà prevalenza solo agli interessi di poche famiglie. Direi che la sinistra sociale, in città, non esiste più ormai da tempo. Più in generale, tutti i partiti hanno scelto nel chiuso delle loro stanze”. Giudice è tra i consiglieri comunali di opposizione e non pare neanche ipotizzabile un’apertura all’amministrazione comunale.