“Cercasi schiavo”, la campagna Usb contro lo sfruttamento: “Siamo con Martina”

Gela. Le condizioni estreme di lavoro, che tropo spesso vengono imposte ai giovani, in città e non solo, sono state denunciate pubblicamente da Martina Licata, che ha parlato alla nostra redazione. Un racconto, il suo, che trova pieno sostegno dall’Usb, attraverso la Federazione del sociale, come spiega Orazio Vasta. “La città è attanagliata da una pesante situazione di crisi economica, come dimostra la recente proroga da parte della Regione Siciliana di 36 mesi dell’accordo di programma per l’attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione per l’area di crisi industriale complessa. Crisi economica fortemente aggravata dall’emergenza sanitaria imposta dal Covid. Quindi, emergenza sociale. Crisi economica ed emergenza sociale, un binomio che anche in città mette a nudo lo stato si salute del mondo del lavoro con la diffusione aggressiva del lavoro nero e dei contratti part time “volontari”. Sfruttamento. Schiavismo, come indica la campagna #cercasischiavo, lanciata attraverso l’attacchinaggio di manifesti con il titolo “Cercasi schiavo” in occasione del Primo maggio a Lipari dall’associazione Magazzino Mutuo Soccorso Eolie. Campagna subito dopo ripresa e diffusa dalla Federazione del sociale Usb di Palermo, Ragusa e Catania”, dice Vasta.