Cerimonie di cresima si tengono nonostante l’emegenza Covid, accessi saranno limitati

Gela. Nonostante le restrizioni anti-Covid, le cerimonie religiose vanno comunque avanti, comprese le cresime in programma oggi, in città. Sia al mattino che al pomeriggio, verranno tenute in presenza. La parrocchia di San Domenico Savio si dovrebbe appoggiare a quella di San Sebastiano, vista l’impossibilità temporanea di utilizzare la struttura di Villaggio Aldisio. Le cerimonie di cresima si terranno in presenza e qualcuno, anche tra i familiari dei giovani chiamati al sacramento, sta facendo notare che con l’emergenza in corso probabilmente sarebbe stato meglio evitare, anche per non dare seguito ad eventuali assembramenti. L’accesso alla chiesa, però, sarà comunque limitato solo al cresimando, al padrino o alla madrina e ai genitori.