Certificato di conformità non trasmesso, ancora chiusi uffici locali della Camera di Commercio

Gela. Manca una certificazione di conformità per riavviare gli uffici della Camera di Commercio, in via Sant’Alfredo. L’attività, in città, è sospesa da mesi e non si sono trovate soluzioni per assicurare i servizi alle imprese e agli operatori. Il Pd locale lancia nuovamente un invito a non dimenticare che il disservizio creato è di notevole gravità. Tutto si sposta nella sede centrale di Caltanissetta e anche per semplici atti c’è bisogno di fare spola.