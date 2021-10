Cev, Fabiano Fiaccabrino con il team “Azimut Pileri 22” pronto al debutto

Prato. Prendi una Honda ufficiale Repsol. Decidi di correre in circuiti del calibro dell’Estoril, Velencia, Catalunya, Porimào, Aragon e Jerez. Aggiungi Francesco Pileri, nel ruolo di team principal, noto per avere vinto 19 titoli mondiali con 27 piloti tra i quali Loris Capirossi e Alex Barros. Se comprendi che tutto questo non è frutto di un videogame, allora cominci ad intuire che la tua passione ha cominciato ad assumere il peso di una professione accantonando quello del gioco. Il motociclista Fabiano Fiaccarino, 15 anni, ha sancito questo peso con l’emozione, durate la sua prima vera conferenza stampa che, di fatto, lo ha catapultato in un percorso che sfocerà nell’esordio al Cev. Un sentimento che la dice lunga sulla consapevolezza di ciò che dovrà affrontare. Del resto, Fabiano Fiaccabrino, ha già alle spalle una vittoria nel campionato regionale minimoto “Ohvale Gp-0” e una stagione, sempre a punti, nel Civ (Campionato italiano velocità), in sella ad una Aprilia Rs 250.