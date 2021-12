Cga, “compostaggio dell’Ato già prima della legge 2010”: “Servono gli atti per Timpazzo”

“La documentazione prodotta dalle parti chiarisce che l’impianto di compostaggio è stato acquistato dall’appellante dopo la costituzione della stessa e prima dell’entrata in vigore della l.r. 8 aprile 2010 n.9 ed è stato ampliato e ristrutturato dall’appellante con fondi pubblici, interni e comunitari”. Va approfoìndita la situazione della discarica Timpazzo. Il Cga, nell’ordinanza rilasciata, riporta che “continua a non essere chiaro come e quando sia stata acquisita nel patrimonio dell’Ato la discarica, in quanto l’amministrazione ha elencato i vari atti di finanziamento pubblico dell’ampliamento e ammodernamento della stessa, dandone per scontata la proprietà in capo all’Ato, ma senza indicare (né produrre) l’atto di acquisto dell’immobile, la cui acquisizione è indispensabile ai fini della valutazione della situazione patrimoniale in rapporto all’art. 7 della L.R. n. 9/2010, che esclude dal fondo di dotazione “i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d’ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”. Entro trenta giorni le parti dovranno far pervenire gli atti mancanti, rispetto alla discarica Timpazzo. I magistrati amministrativi ritorneranno sulla vicenda, il prossimo marzo, e a questo punto decideranno anche su Timpazzo, che è il nodo fondamentale di tutto il sistema locale dei rifiuti.