Cgil a Cinisi per Impastato, Giudice: “Una lotta fondamentale contro il giogo mafioso”

Palermo. C’erano anche i vertici regionali della Cgil siciliana, ieri a Cinisi, in memoria di Peppino Impastato, l’attivista ucciso dalla mafia per la sua netta opposizione all’azione dei clan. Il segretario generale Alfio Mannino e i rappresentanti della segreteria siciliana erano in testa al corteo, con lo striscione del sindacato e in memoria del 9 maggio, che è ormai una data importante per tutta l’isola. Al corteo ha preso parte Ignazio Giudice, che della segreteria regionale Cgil fa parte.