Cgil contro l’autonomia differenziata, volantinaggio in vista della manifestazione

Gela. Contro l’autonomia differenziata che affossa soprattutto il sud Italia. Questa mattina, in città, a Caltanissetta, a Mazzarino e a Niscemi, i sindacalisti della Cgil sono stati nelle piazze e nei mercati per volantinare e dare informazioni. Sono nettamente contrari alle scelte del governo nazionale che ritengono lesive per le aree già fortemente in crisi. In città, i segretari di diverse sigle erano presenti. A Caltanissetta, anche il segretario confederale Rosanna Moncada ha incontrato tanti cittadini.