CHAMPIONS: GASPERINI “STIAMO BENE E CI CREDIAMO”

KHARKIV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Per noi è una partita importantissima. Ci arriviamo con grande fiducia, siamo partiti male con tre sconfitte, ma ora siamo ancora qui e possiamo giocarci la qualificazione. Stiamo bene e ci crediamo”. Gian Piero Gasperini carica la sua Atalanta che domani a Kharkiv si gioca il tutto per tutto con lo Shakthar Donetsk: in palio gli ottavi di Champions. “Loro hanno una chance in più dettata dalla classifica ma per non rischiare devono assolutamente vincere – sottolinea il tecnico della Dea – Anche noi dobbiamo vincere e aspettare però anche il risultato di Zagabria fra Dinamo e Manchester City ma una vittoria ci fa rimanere in Europa, che sia Europa League o Champions”. All’andata gli ucraini si imposero nel recupero “ma dopo quella partita abbiamo fatto buone gare in campionato e in Champions – ricorda Gasperini – Il risultato di San Siro è stato eccessivo, era stata una partita equilibrata e la vittoria ha premiato un po’ troppo lo Shakhtar anche se è una squadra di alto livello tecnico. Speriamo domani di poter ricambiare il risultato, è quello che cercheremo di fare”.

(ITALPRESS).