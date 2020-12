“Chi difende i diritti dei cittadini per l’acqua?”, Forum: “Sciogliere contratto”

“Nel luglio 2006 la società Caltaqua inizia la gestione del Sii facendo pagare un costo convenzionale di 1,25/mc euro per i consumi restanti dell’anno. Per il 2007 viene fatto pagare ad utente un impegno minimo di 120 mc ed una tariffa unica di 0,8063/mc euro. Questa metodologia tariffaria forfettaria non ha assolutamente tenuto conto della proporzionalità dei costi dovuta ai consumi crescenti, secondo quanto indicato dalle principali normative comunitarie secondo le quali “chi più inquina, più paga”, e costituendo un inconfutabile aggravio e penalizzazione per tutti gli utenti che non hanno raggiunto il limite di consumo minimo. L’Ato idrico fino al 2011 ha aumentato le tariffe prendendo a base quella dell’anno precedente aumentata dal tasso del 5 per cento più il tasso d’inflazione, a tasso composto. Tanto risulta dai ricavi che nel 2007 erano di 17.000.000 di euro e nel 2018 hanno raggiunto la cifra di 36.000.000 di euro circa. Risulta evidente che le tariffe determinate con questo metodo sono illegittime perché non hanno preso alla base il costo di esercizio come prescritto, dall’articolo 154 del Decreto legislativo n.152/2006. Nell’articolo 17 della vecchia convenzione, che regola la tariffa, risulta ancora presente il comma quinto dell’articolo 12 della legge 498/23.12.1992. Questa norma è stata abrogata dall’articolo 274 con decreto legislativo n.267 del 18/08/2000, quindi sei anni prima della sottoscrizione del contratto di gestione. La norma stabilisce che le tariffe devono essere adeguate al variare del valore della moneta mediante l’applicazione del tasso programmato dell’inflazione corrispondente allo stesso anno. Nella modifica della “convenzione”, avvenuta nel novembre 2016, l’articolo 17 diventa articolo 15 (Tariffa del servizio) e non risulta più riportato il comma quinto che, si ricorda, risulta essere stato abrogato. Il gestore Caltaqua – si legge nella relazione – ha continuato ad aumentare il costo delle tariffe, nonostante gli ingenti contributi pubblici (seppur contrattualmente previsti) nella misura di 35,8 milioni di euro (di cui 27,3 milioni di già erogati) per permettere, dall’avvio della gestione, il riequilibrio tra i costi iniziali e la garanzia dei ricavi e garantire entro i primi cinque anni il risultato dei servizi che il gestore si era impegnato a rendere. Le tariffe fino al 2009 sono state approvate dall’Assemblea dei sindaci, mentre per gli anni successivi sono state approvate dai commissari pro tempore, anche se ufficialmente l’Ato viene commissariato con data 1 gennaio 2013. Viene evidenziato che il commissario pro tempore nell’anno 2013 ha aumentato le tariffe del 13 per cento e il canone a contatore del 20,50 per cento. Questi aumenti risultano spropositati. Si rileva che per la remunerazione del capitale investito, per il periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, Caltaqua restituisce agli utenti 3,62 euro oltre iva per ogni singola utenza, ma in quell’anno aumenta il canone di 12,50 euro circa”. Senza una vera continuità del servizio, con città come Gela che ancora oggi si trovano ad affrontare emergenze idriche, con interi quartieri troppo spesso a secco, e senza il pieno rispetto del contratto, per il Forum continuano ad esserci tutti i presupposti per lo scioglimento anticipato del contratto. Anche gli ultimi atti approvati dall’Ato lasciano forti dubbi.